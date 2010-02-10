Новый способ борьбы с неплательщиками в Могилеве: им предлагают работу

Работу тем, кто не может заплатить по счетам, предлагают в Центре городских информационных систем.Пока это, в основном, строительные специальности. Первым объектом для таких бригад станет реконструкция расчетно-кассового центра. Желающие потрудится там, уже есть. Со временем перечень вакансий расширят и разместят их в интернете. Пойти на такие меры коммунальщиков вынудила рекордная сумма задолженности по жировкам. Сегодня в областном центре она составляет около трех миллиардов рублей.