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Новый способ борьбы с неплательщиками в Могилеве: им предлагают работу

10 февраля 2010 13:02
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Работу тем, кто не может заплатить по счетам, предлагают в Центре городских информационных систем.Пока это, в основном, строительные специальности. Первым объектом для таких бригад станет реконструкция расчетно-кассового центра. Желающие потрудится там, уже есть. Со временем перечень вакансий расширят и разместят их в интернете. Пойти на такие меры коммунальщиков вынудила рекордная сумма задолженности по жировкам. Сегодня в областном центре она составляет около трех миллиардов рублей.
# общество

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