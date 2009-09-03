Новый район «Северный» построят в Минске

Институт «Минскпроект» начал проектирование нового жилого района Минска «Северный», который расположится между поселками Новинки и Зацень.

Первая очередь предусматривает строительство двух микрорайонов «Северный-1» и «Северный-2», каждый из которых прирастет на 150-200 тыс. кв. м жилья. Основу застройки составят крупнопанельные и объемно-блочные дома. Кроме того, здесь создадут всю необходимую инфраструктуру - школы, детские садики, магазины, объекты бытового обслуживания, подземные и многоуровневые автостоянки. Строительство жилого района «Северный» предполагается начать в 2011-2012 гг.

В ближайшие годы, ориентировочно 2011-2012, Мингорисполком планирует начать освоение территории за Минской кольцевой автодорогой. Уже завершается разработка планов застройки районов Щемыслица, Дегтяревка, Тарасово, после чего начнется проектирование инженерных сетей и конкретных объектов. Кроме этих территорий горисполком планирует несколько позже приступить к проектированию районов Ельница и Новый Двор. Также совместно с Миноблисполкомом определена под застройку территория в районе Смолевичей, сообщает БЕЛТА.