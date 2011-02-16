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Новый «премьер-мяунистр» Великобритании: в доме №10 по Даунинг-стрит поселился кот

16 февраля 2011 14:04
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Новый сотрудник появился в резиденции британского премьер-министра. Это 4-летний полосатый кот Ларри.

Именно ему предстоит стать главным мышеловом на знаменитой Даунинг-стрит. Подходящую кандидатуру нашли в одном из лондонских приютов для животных, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Новую штатную единицу пришлось вводить после того, как во время репортажа одного из телеканалов у стен резиденции, в кадр попал огромный грызун, пробежавший мимо двери. Вскоре запись выложили в интернет, и за несколько дней ее посмотрели миллионы пользователей.

# общество # Фотофакт

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