Новый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, введен в действие в Беларуси

Новости Беларуси. Документ отвечает единым требованиям в рамках Таможенного союза. В нем около 500 позиций. На 130 меньше, чем было в прежнем.

Так, теперь вместо обязательной сертификации будут подлежать декларированию соответствия некоторые виды бытовых электроприборов, товары легкой промышленности, средства противопожарной безопасности, маломерные суда, мебель, часы, косметика, овощные, фруктовые и ягодные консервы, растительное масло. Исключены из перечня строительные материалы и изделия, а также услуги в этой сфере, программно-технические средства, используемые в области банковских услуг и технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подтверждать соответствие этой продукции будут исключительно техрегламентами Беларуси либо Таможенного союза и ЕврАзЭС.

В то же время, с 1 января вводится обязательное подтверждение соответствия транспортных средств и запчастей к ним. Ответственность за безопасность и качество продукции несут как изготовители, так и импортеры и продавцы.