Новый номер журнала «Проблемы управления» посвящен качеству жизни

Чтобы сохранить уровень компетентности, необходимо каждую неделю знакомиться с тремя-четырьмя новыми публикациями по своей специальности. К такому выводу пришли белорусские ученые.

Аналитики и представители высших эшелонов власти посвятили номер научно-практического журнала «Проблемы управления» качеству жизни. Учредитель издания – Академия управления при Президенте Республики Беларусь. На страницах «настольной книги для руководителя» отражены вопросы экономики, идеологии, национальной безопасности, инвестиционной и инновационной политики. А также проблемы науки, образования и международных отношений.

Николай Щёкин, заместитель главного редактора журнала «Проблемы управления», директор ИГС Академии управления при Президенте РБ:

– На страницах этого журнала выступили такие ведущие ученые Беларуси и руководители органов госуправления, как министр труда и социальной защиты Щёткина. Авторы журнала попытались отразить то, что происходит в обществе. Год объявен годом качества, поэтому в публикациях авторы смогли нам дать почву для размышления во многих сферах.