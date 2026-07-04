Новый многоквартирный дом для семей военнослужащих открыли в Воложине

С заботой о тех, кто бережет наш мир. Символично, что в День Независимости Беларуси в Воложине справили новоселье десятки семей военнослужащих и правоохранителей. Здесь распахнул свои двери современный арендный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Темошкевич, заместитель командира по идеологической работе войсковой части 30695: События волнующие, мы этого очень ждали. И руководством нашей страны предлагаются большие усилия. В том числе это влияет на наше морально-психологическое состояние.

Олег Белов, заместитель командира батальона по идеологической работе войсковой части 30695:

Сегодня, на самом деле, довольно радостное событие. Служу уже в данном городе три года, выпустился из Академии и сразу сюда. И до этого момента это было съемное жилье. После года службы женился. В данный момент уже ждем ребенка. Осталось буквально два месяца, и нас с женой станет уже трое. Такое счастье – получить арендное жилье, которое в будущем, в перспективе, может стать нашим.

Всего в 2026 году в Минской области планируется возвести 126 тысяч квадратных метров арендного жилья. Это самый высокий показатель среди регионов Беларуси.