Новый международный арбитражный суд начал работу при Союзе юристов

Его основная задача – решать экономические споры с иностранными резидентами. Причем, без вмешательства государства.

Арбитра – третье лицо – в таких случаях выбирают из списка сами спорщики. В списке работников нового суда – профессоры из Германии, Австрии, Польши, Литвы и Украины. Все они будут работать на территории Беларуси. Это вторая в республике структура, альтернативная госюстиции. Подобный суд уже действует при торгово-промышленной палате.

Виктор Каменков, председатель Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь:

– Мы, как государственные, хозяйственные суды, заинтересованы в существовании этого суда. Как бы это не звучало парадоксально. Мы не видим в нем конкурента. Наоборот, мы видим, что это средство для разгрузки хозяйственных судов.