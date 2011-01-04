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Новый крытый рынок проектируют в Шабанах

04 января 2011 18:44
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Рынок проектируют по инициативе жителей микрорайона и близлежащих деревень. Здание вырастет на пересечении улиц Селицкого и Шабаны.

На тысяче квадратных метров разместятся прилавки с продовольственными товарами и кафе. В современном помещении предусмотрят и места для сезонной торговли. К слову, этот объект станет не последним подарком минчанам от городских властей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Гуриненко, заместитель главы Администрации Заводского района:

В районе планируется строительство универсама с размещением бытовых помещений. Дом быта, ремонтная мастерская и сопутствующие объекты торговли.

# общество

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