Новый Кодекс вступил в силу

В Беларуси вступают в действие новые Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.

Этими документами значительно усилена ответственность водителей и пешеходов за нарушения Правил дорожного движения. Изменения коснулись около 25 статей.

В первую очередь ответственность ужесточается за превышение скорости и управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Серьезные санкции предъявят к пешеходам, нарушающим правила ПДД. Кроме того, с 1 марта впервые вводится ответственность за пользование во время движения водителем мобильным телефоном - штраф до двух базовых величин. Также ужесточается ответственность водителей, которые сами не пристегнуты ремнями безопасности или перевозят таких пассажиров. За эти нарушения предусмотрен штраф до одной базовой величины.

В Беларуси усиливается ответственность и за употребление алкоголя в общественных местах. С вступлением в силу нового Административного кодекса повышается ответственность за целый ряд правонарушений, прежде всего материальная. Более серьезные меры будут применяться и к нарушителям порядка в общественных местах. В частности, при повторном правонарушении штраф назначается по совокупности всех ранее совершенных противоправных действий и может составлять до 1 млн. рублей.