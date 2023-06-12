Новый кейс для бизнеса. Анонс ток-шоу «По существу»
Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» сегодня, 12 июня, разложат новый кейс для коммерции.
Задать вопрос, предложить тезис для обсуждения или свое понимание процессов – присоединиться к разговору может каждый зритель. Для этого необходимо считать QR-код, который появится со стартом эфира на экране и перейти в чат на платформе YouTube.
Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу в прямом эфире. Сегодня, 12 июня, в 18:30 будем говорить по существу.