Новый кейс для бизнеса. Анонс ток-шоу «По существу»

Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» сегодня, 12 июня, разложат новый кейс для коммерции.

Задать вопрос, предложить тезис для обсуждения или свое понимание процессов – присоединиться к разговору может каждый зритель. Для этого необходимо считать QR-код, который появится со стартом эфира на экране и перейти в чат на платформе YouTube.