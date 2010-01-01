Новый год встретили во всех странах мира

Красочные фейерверки осветили ночное небо столиц большинства государств планеты.

Эстафету Дальнего Востока продолжили вначале европейцы, а затем и жители Нового света.

Впрочем, были у торжеств в разных станах и свои особенности, а иногда и странности. Так в Париже основной темой новогодних гуляний стала романтика. А вот в Нью-Йорке, желающие встретить полночь на Таймс-сквер, невольно задумывались о безопасности. Прежде чем присоединиться к толпе гуляющих, посетители были вынуждены проходить сквозь рамку металодетекторов.