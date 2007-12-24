Новый год в Беларуси отметят с размахом

Только в Минске будут работать десятки праздничных площадок. Основные развлекательные мероприятия пройдут на площадке у Национальной библиотеки.

Встречать новый год Минск будет по-особенному. Около 150 культурно-массовых мероприятий пройдет в 9 районах столицы. Основное шоу-представление развернется на площадке у Национальной библиотеки.

Петь и танцевать по музыку популярных белорусских артистов минчане и гости столицы смогут с 9 часов вечера 31 декабря до 5 утра 1 дня нового года. Проведение же новогоднего фейерверка в этом году решено вернуть на традиционную площадку - к стеле "Минск - город-герой". Из соображений безопасности.

Начало же праздничных залпов не изменилось - 1.30 ночи. Для 5 тысяч залпов будет использовано не менее 3 тонн фейерверочной продукции. Специалисты предполагают, что посмотреть на красочный фейерверк, придут не менее 200 тысяч человек. Столько же могут посетить шоу-программу у Национальной библиотеки.

Движение легковых автомобилей в новогоднюю ночь ограничиваться не будет. Единственная просьба сотрудников Госавтоинпекции к минчанам парковать свои транспортные средства подальше от мест массовых гуляний. В остальном - полное взаимопонимание.

Насыщенной на праздничные мероприятия будет и предпраздничная неделя 27 декабря во Дворце Республики детвору соберет главная елка страны. Городской новогодний праздник для маленьких минчан пройдет 28 декабря - в Минском государственном Дворце молодежи. А 30 в 10.30 утра по проспекту Независимости к Октябрьской площади прошествуют Деды Морозы и Снегурочки со всей Республики.



