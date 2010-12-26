Новый год в Беларусь придет с морозами

Погода в последние предновогодние дни резко поменяла характер. Оттепель сменилась морозами.

На дорогах образовалась гололедица и резко возросло число аварий. Только в столице за минувшие сутки произошло 110 ДТП. Три из них утром — на проспекте Независимости.

Людей и транспорта в столице гораздо больше обычного. До Нового года остались считанные дни, и многие минчане спешат купить подарки и продукты на праздничный стол. Возле крупных магазинов и рынков — большие пробки.

Тем временем, в ближайшие дни обстановка на дорогах останется сложной. Гололедица сохранится. В Беларусь вернутся метели и сильные морозы. Ночью они окрепнут до -13, местами до -16. Днем — до 10 градусов мороза. Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях синоптики передали во все регионы страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».