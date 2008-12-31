Новый год для телекомпании СТВ – День рождения – уже 9 по счету

Правда, праздники чаще – это главный информповод, для тех кто делает новости. А это почти 100 человек, которые пишут, снимают, монтируют и выдают в эфир. В поисках информации в уходящем году наши корреспонденты проехали 330 тысяч километров – это 8 раз вдоль экватора, отсняли 9127 сюжетов истратив на это 650 кассет, и были в эфире в общей сложности 527 часов – это более 20 суток сплошных новостей. Наши камеры были замечены в Вене и Пекине, Лондоне и Риге, а также на всем постсоветском пространстве.