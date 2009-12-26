Новый год белорусы могут встретить с зимней погодой

Совсем скоро характер погоды вновь изменится.По прогнозу Белгидрометцентра, уже в ближайший понедельник столбик термометра в течение всего дня будет уверенно держаться на нулевой отметке. В ночь на вторник он опустится до -2. И каждый день температура будет падать примерно на 2-3 градуса. К новогодней ночи она понизится до 10-12 мороза. Подсыпет и снежку: во вторник, 28 декабря, синоптики прогнозируют сильные осадки. Так что есть вероятность, что Новый год белорусы встретят с вполне зимней погодой.