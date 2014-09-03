Новый физкультурно-оздоровительный центр открылся на улице Якубовского в Минске

Новости Беларуси. Хорошая новость для жителей Фрунзенского района: на улице Якубовского распахнул свои двери новый физкультурно-оздоровительный центр.

На трех этажах разместились тренажерные и игровые залы, ринг для соревнований по боксу и борьбе, косметологический центр. Здесь же можно записаться на занятия по аэробике, шейпингу, пилатесу, художественной гимнастике и спортивным танцам.

В выходные дни в физкультурном центре будет работать танцплощадка для людей старшего возраста. И, конечно же, посетителей порадует большой бассейн, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Давиденко, директор ГУ «Фрунзенский физкультурно-оздоровительный центр»:

12 сентября к празднику города у нас торжественная презентация объекта, но уже потихонечку мы начинаем запускать свой комплекс. В частности, дети, занимающиеся каратэ, уже у нас опробовать зал. Надеемся, что с понедельника запустим бассейн.