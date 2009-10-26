Прямой эфир

Новый этап развития белорусско-катарских военных отношений

26 октября 2009 12:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Минске с официальным визитом – начальник генерального штаба вооруженных сил Катара.

26 октября с зарубежным гостем встретился глава оборонного ведомства Беларуси. Леонид Мальцев отметил, что на новый уровень взаимоотношений государства вышли после совместного учения. Комплексные манёвры под названием «Разгневанный сокол» прошли на территории Катара в прошлом году. И были направлены на ликвидацию последствий применения оружия массового уничтожения и террористических атак.

- Если раньше у нас происходили дружественные контакты, то сейчас, после учений – новый уровень сотрудничества. Учения на вашей территории и обучение наших военных арабскому языку – это конкретные шаги в развитии нашего сотрудничества, - сказал Леонид Мальцев, министр обороны Республики Беларусь.

# общество # Беларусь-Катар

Другие новости рубрики

Все новости
26 октября 2009 11:02

Уго Чавес порулил белорусским трактором и остался доволен

26 октября 2009 11:01

Кресло с мотором, изъятое за вождение в пьяном виде, пустят с молотка

26 октября 2009 11:00

Кира Найтли сыграет в экранизации Бернарда Шоу