Новый детский садик открылся в микрорайоне Красный Бор

«Солнечный ветер» уже называют одним из лучших в столице. Для 200 малышей здесь и спортзал, и бассейн и даже компьютерный класс. Общая стоимость проекта – 10 миллиардов рублей.

До конца этого года во Фрунзенском районе откроются еще три детских сада. Столько же появятся в других новых районах Минска. В ближайшие два года городские власти обещают полностью решить проблему нехватки мест в детских садах.

Михаил Титенков, заместитель председателя Мингорисполкома:

– Эти детские сады вводятся в новых микрорайонах. Мы изначально и планировали, что будет такое количество садов. Конечно, надо эту программу усиливать. В ближайшие два года мы планируем проблему мест в детских садах решить окончательно.