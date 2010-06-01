Прямой эфир

Новый детский садик открылся в микрорайоне Красный Бор

01 июня 2010 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Солнечный ветер» уже называют одним из лучших в столице. Для 200 малышей здесь и спортзал, и бассейн и даже компьютерный класс. Общая стоимость проекта – 10 миллиардов рублей.

До конца этого года во Фрунзенском районе откроются еще три детских сада. Столько же появятся в других новых районах Минска. В ближайшие два года городские власти обещают полностью решить проблему нехватки мест в детских садах.

Михаил Титенков, заместитель председателя Мингорисполкома:
– Эти детские сады вводятся в новых микрорайонах. Мы изначально и планировали, что будет такое количество садов. Конечно, надо эту программу усиливать. В ближайшие два года мы планируем проблему мест в детских садах решить окончательно.

# общество # Детские сады в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
01 июня 2010 14:08

Новый международный арбитражный суд начал работу при Союзе юристов

01 июня 2010 12:12

Ведущие СТВ побывали в гостях у воспитанников второго минского детского дома

Крестный ход начался в Витебской области
01 июня 2010 12:10

Крестный ход начался в Витебской области