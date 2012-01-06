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Новый детский сад с бассейном, тренажерами и компьютерным классом для более чем 200 детей открылся в Минске

06 января 2012 16:41
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Открытие детского сада в минском микрорайоне Каменная горка стало настоящим подарком как минимум для 200 семей. Столько воспитанников вот-вот примет дошкольное учреждение.
 
Мама, папа и четверо детей. Это редкий случай, когда вся семья Кухарчик в сборе. Сегодня канун Рождества и открытие детского сада в их микрорайоне –настоящий подарок.
 
Анжелика Кухарчик, многодетная мама:
Сейчас мы будем рядом с домом. Это намного удобнее, намного проще. Да и дети будут вставать на час позже.
 
Малышам не терпелось побыстрее заняться новыми игрушками. В ход быстро пошли конструкторы, мячи и тренажеры.
 
К слову, оборудование, ковры и мебель исключительно отечественного производства.
 
Елена Зайцева, заведующая ясли-садом № 211 Минска:
Сегодня на белорусском рынке достаточный выбор и игрушек, и мебели именно белорусского производства. Они по качеству отвечают всем требованиям.
 
Есть где развернуться в группах. Большой заплыв можно устроить в бассейне. Настоящее шоу – организовать в музыкальном зале. Спортивный оснащен по последнему слову – тренажерами. А здесь будут изучать азы компьютерной грамоты. Неподалеку процедурные кабинеты: в смысле массаж, ингаляции...
 
Такого объекта действительно не хватало. Новостройки растут как на дрожжах. А вот инфраструктура едва успевает. На этом не раз делал акцент глава государства. Детские сады рядом с домом – это в первую очередь. Только в этом микрорайоне Минска намерены построить еще как минимум три дошкольных учреждения. Больше сотни детских садов за пять лет должны открыться по всей республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы целенаправленно идем в том направлении, которое определяет сегодня социальная политика нашего государства.
Конечно, создание структур жилищного строительства, социальной инфраструктуры должно быть тем подспорьем, чтобы в семьях было модно иметь троих и более детей.
 
На строительстве детских садов государственная поддержка не заканчивается.
 
Мария Киндиренко, заместитель председателя комитета по образования Мингорисполкома:
Сегодня у нас родитель оплачивает какую-то часть пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Это порядка 40% стоимости питания ребенка в дошкольном учреждении. Все остальное – это дотации государства.
 
Сразу после праздников детский сад заработает на полную мощь.

Новый детский сад с бассейном, тренажерами и компьютерным классом для более чем 200 детей открылся в Минске-1

Новый детский сад с бассейном, тренажерами и компьютерным классом для более чем 200 детей открылся в Минске-3

Новый детский сад с бассейном, тренажерами и компьютерным классом для более чем 200 детей открылся в Минске-5

Новый детский сад с бассейном, тренажерами и компьютерным классом для более чем 200 детей открылся в Минске-7

Новый детский сад с бассейном, тренажерами и компьютерным классом для более чем 200 детей открылся в Минске-9

Новый детский сад с бассейном, тренажерами и компьютерным классом для более чем 200 детей открылся в Минске-11

Новый детский сад с бассейном, тренажерами и компьютерным классом для более чем 200 детей открылся в Минске-13

Новый детский сад с бассейном, тренажерами и компьютерным классом для более чем 200 детей открылся в Минске-15

Новый детский сад с бассейном, тренажерами и компьютерным классом для более чем 200 детей открылся в Минске-17

Новый детский сад с бассейном, тренажерами и компьютерным классом для более чем 200 детей открылся в Минске-19

Новый детский сад с бассейном, тренажерами и компьютерным классом для более чем 200 детей открылся в Минске-21

Новый детский сад с бассейном, тренажерами и компьютерным классом для более чем 200 детей открылся в Минске-23

Новый детский сад с бассейном, тренажерами и компьютерным классом для более чем 200 детей открылся в Минске-25

Новый детский сад с бассейном, тренажерами и компьютерным классом для более чем 200 детей открылся в Минске-27

Новый детский сад с бассейном, тренажерами и компьютерным классом для более чем 200 детей открылся в Минске-29

# общество # Детские сады в Беларуси

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