Новый детский сад с бассейном, тренажерами и компьютерным классом для более чем 200 детей открылся в Минске

Открытие детского сада в минском микрорайоне Каменная горка стало настоящим подарком как минимум для 200 семей. Столько воспитанников вот-вот примет дошкольное учреждение.



Мама, папа и четверо детей. Это редкий случай, когда вся семья Кухарчик в сборе. Сегодня канун Рождества и открытие детского сада в их микрорайоне –настоящий подарок.



Анжелика Кухарчик, многодетная мама:

Сейчас мы будем рядом с домом. Это намного удобнее, намного проще. Да и дети будут вставать на час позже.



Малышам не терпелось побыстрее заняться новыми игрушками. В ход быстро пошли конструкторы, мячи и тренажеры.



К слову, оборудование, ковры и мебель исключительно отечественного производства.



Елена Зайцева, заведующая ясли-садом № 211 Минска:

Сегодня на белорусском рынке достаточный выбор и игрушек, и мебели именно белорусского производства. Они по качеству отвечают всем требованиям.



Есть где развернуться в группах. Большой заплыв можно устроить в бассейне. Настоящее шоу – организовать в музыкальном зале. Спортивный оснащен по последнему слову – тренажерами. А здесь будут изучать азы компьютерной грамоты. Неподалеку процедурные кабинеты: в смысле массаж, ингаляции...



Такого объекта действительно не хватало. Новостройки растут как на дрожжах. А вот инфраструктура едва успевает. На этом не раз делал акцент глава государства. Детские сады рядом с домом – это в первую очередь. Только в этом микрорайоне Минска намерены построить еще как минимум три дошкольных учреждения. Больше сотни детских садов за пять лет должны открыться по всей республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы целенаправленно идем в том направлении, которое определяет сегодня социальная политика нашего государства.

Конечно, создание структур жилищного строительства, социальной инфраструктуры должно быть тем подспорьем, чтобы в семьях было модно иметь троих и более детей.



На строительстве детских садов государственная поддержка не заканчивается.



Мария Киндиренко, заместитель председателя комитета по образования Мингорисполкома:

Сегодня у нас родитель оплачивает какую-то часть пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Это порядка 40% стоимости питания ребенка в дошкольном учреждении. Все остальное – это дотации государства.



Сразу после праздников детский сад заработает на полную мощь.