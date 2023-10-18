Новый детский сад и общежитие откроются в Минске накануне 7 ноября

Новости Беларуси. Новый детский сад в Центральном районе и общежитие в Московском распахнут свои двери накануне 7 ноября. Об этом заявил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран во время встречи с трудовым коллективом одного из крупных столичных предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы регулярно взаимодействуем с предприятием, чтобы оперативно согласовывать на уровне местного органа власти те изменения ценового сегмента, которые предусмотрены законодательством. И помогаем с кадрами, потому что так или иначе хоть это предприятие легкой промышленности, мы знаем, насколько это тяжелая работа важная. И здесь взаимодействуем и с учреждениями образования на территории Минска, и нашим центром трудоустройства.