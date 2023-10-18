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Новый детский сад и общежитие откроются в Минске накануне 7 ноября

18 октября 2023 16:39
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Новости Беларуси. Новый детский сад в Центральном районе и общежитие в Московском распахнут свои двери накануне 7 ноября. Об этом заявил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран во время встречи с трудовым коллективом одного из крупных столичных предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новый детский сад и общежитие откроются в Минске накануне 7 ноября-1

Коснулись в целом темы развития Минска. Четкая работа реального сектора экономики и своевременное пополнение бюджета позволяют городу в полном объеме выполнять намеченные планы. Работников также интересовали вопросы сохранения рабочих мест, обеспечения социальных гарантий.

Новый детский сад и общежитие откроются в Минске накануне 7 ноября-4

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы регулярно взаимодействуем с предприятием, чтобы оперативно согласовывать на уровне местного органа власти те изменения ценового сегмента, которые предусмотрены законодательством. И помогаем с кадрами, потому что так или иначе хоть это предприятие легкой промышленности, мы знаем, насколько это тяжелая работа важная. И здесь взаимодействуем и с учреждениями образования на территории Минска, и нашим центром трудоустройства.

Новый детский сад и общежитие откроются в Минске накануне 7 ноября-7

Подобные встречи с трудовыми коллективами стали уже доброй традицией. Такое общение позволяет узнать, что волнует жителей столицы.

# Государственная политика # общество # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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