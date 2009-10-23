Новых «Звездных войн» не будет

Слух о том, что Джордж Лукас вдохновился «Аватаром» Камерона и начал делать новую трилогию по «Звездным войнам», оказался ложным.

Пиар-отдел компании Lucasfilm ответил на запрос коротким сообщением: «Мы не планируем полнометражных художественных фильмов по «Звездным войнам».

Слух о новых «Звездных войнах» появился на малоизвестном сайте MarketSaw. Как отмечает OpenSpace.ru, перспективы нового проекта Лукаса четко увязывались с успехом «Аватара», что могло быть пиар-ходом студии Fox, финансирующей фильм Камерона.

При этом Filmz.ru указывает, что прямое опровержение со стороны студии может означать всего лишь то, что признавать наличие проекта невыгодно с точки зрения маркетинга. В частности, в свое время Lucasfilm на протяжении месяца отрицала кастинг Эвана Макгрегора на роль Оби-Вана Кеноби в новых «Звездных войнах».

Тем не менее, в последнее время Джордж Лукас планировал художественный сериал по «Звездным войнам». Кроме того, он хотел перевести все шесть фильмов цикла в 3D.

Как пишет Filmz.ru, до завершения текущих проектов Лукас вряд ли возьмется за новые полнометражные фильмы по «Звездным войнам». Отметим, что между оригинальной и новой кинотрилогией прошло 16 лет, а после завершения новой трилогии — только 4 года.