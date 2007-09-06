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Новые жертвы трагедии в Баку

06 сентября 2007 11:01
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Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под руин рухнувшей в Баку многоэтажки тело ещё одного погибшего. Таким образом, число жертв достигло 19 человек. Напомним, трагедия в Баку произошла 28 августа. Под обломками дома могут находиться еще 7 человек. По предварительной версии, причиной обрушения стало некачественное ведение строительных работ. По делу арестованы 5 человек - четверо сотрудников строительной компании и начальник жилищно-кооперативного управления исполнительной власти Баку.
# общество

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