Новые жертвы трагедии в Баку

Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под руин рухнувшей в Баку многоэтажки тело ещё одного погибшего. Таким образом, число жертв достигло 19 человек. Напомним, трагедия в Баку произошла 28 августа. Под обломками дома могут находиться еще 7 человек. По предварительной версии, причиной обрушения стало некачественное ведение строительных работ. По делу арестованы 5 человек - четверо сотрудников строительной компании и начальник жилищно-кооперативного управления исполнительной власти Баку.