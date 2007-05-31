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Новые условия работы погранвойск

31 мая 2007 13:54
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С 1 июня почти половина из 36 автодорожных пунктов пропуска будет работать по "принципу одной остановки". Он подразумевает оформление всех документов при пересечении границы в одном месте, а не в двух, как было ранее. В погранвойсках принимаются меры по формированию имиджа пограничника, поскольку тот, кто встречает на границе граждан, - это лицо государства. Также многое делается для создания удобных условий для граждан, пересекающих границу. В частности, сейчас каждый пограничник обязан лично выходить к людям, отдавать честь, вручать и забирать необходимые документы.
# общество

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