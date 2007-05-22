Новые температурные рекорды установлены в Гродно и Гомеле

Как сообщили в Республиканском гидрометеоцентре, в Гродно столбик термометра поднялся до отметки +28,2 С°, побив на 0,4 градуса рекорд 1953 года.

В Гомеле температура достигла отметки +31,2, что превысило самую высокую температуру мая 1949 года также на 0,4 градуса. В столице до повторения температурного максимума 1937 года, когда было зафиксировано 28,1 градуса, не хватило лишь самую малость. Однако, судя по сегодняшней погоде, в Минске может быть побит рекорд 75-летней давности в +29 С°. Синоптики прогнозируют до +30.

Жара спровоцировала и резкое увеличение аварий на дорогах. Так, за минувшие сутки произошло 21 ДТП, в которых пять человек погибли, 20 - травмированы. При этом были зафиксированы несколько случаев наездов, съездов в кювет и опрокидываний. Жара в салоне автомобиля вызывает не только ухудшение самочувствия водителя, но также раздражение, злобу, снижение концентрации внимания и скорости реакции на нештатные ситуации. Медики настоятельно рекомендуют брать с собой прохладительные напитки и обязательно - аптечку с сердечными препаратами. Поездки на дальние расстояния лучше планировать в ранние часы или после захода солнца.