Новые технологии на охране границ

Время осмотра опасных грузов на таможне теперь сократится в 10 раз.

В Беларуси появилась первая мобильная лаборатория по определению радиационного фона. Специалисты МАГАТЭ уже высоко оценили белорусское ноу-хау.

Успеть за 24 часа. По такому принципу работает первая в Беларуси мобильная лаборатория по определению радиационного фона. После тестов в МАГАТЭ отечественное ноу-хау нарекли палочкой-выручалочкой на таможне. Пограничники уверены, что время осмотра опасных грузов теперь сократится почти в 10 раз.

В Беларусь можно въехать через 59 пунктов таможенного пропуска. Почти 30 из них оборудованы стационарными приборами по контролю за радиационным фоном грузов. Но такая система применима только на самом первом - выявительном уровне.

70 транспортных средств, задержанные пограничными службами Беларуси в этом году, были вынуждены ждать решения экспертизы по несколько суток. Если же на место задержания выезжает наша чудо-лаборатория, то проблема решается в считанные часы.



Первая ласточка вылетает на помощь брестским пограничникам уже в понедельник. Там она начнет реальную работу на реальном объекте границы. И скоро вслед за ней из гнезда белорусских разработчиков вылетят еще 6 - по всем областям страны.

