Новые предприятия появятся на базе минских ЖРЭО

К перспективным производствам будут привлекаться китайские инвестиции. Дебютные проекты будут направлены на импортозамещение, а позже — на экспорт.

В числе первых запустят завод по производству трубопроводной арматуры. В ближайших планах также строительство цеха по производству окон. Это позволит уменьшить затраты на капремонт и создать новые рабочие места, сообщает корреспонеднт телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Васильев, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы будем пытаться в этом году начать строительство нескольких заводов по переработке твёрдых и жидких бытовых отходов для того, чтобы минимизировать потери и сократить затраты на его утилизацию

