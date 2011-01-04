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Новые предприятия появятся на базе минских ЖРЭО

04 января 2011 18:54
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К перспективным производствам будут привлекаться китайские инвестиции. Дебютные проекты будут направлены на импортозамещение, а позже — на экспорт.

В числе первых запустят завод по производству трубопроводной арматуры. В ближайших планах также строительство цеха по производству окон. Это позволит уменьшить затраты на капремонт и создать новые рабочие места, сообщает корреспонеднт телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Васильев, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы будем пытаться в этом году начать строительство нескольких заводов по переработке твёрдых и жидких бытовых отходов для того, чтобы минимизировать потери и сократить затраты на его утилизацию

# Экономика # общество

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