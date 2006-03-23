Новые поправки в налоговый закон

Депутаты Палаты представителей на весенней сессии планируют внести поправки в действующий закон "О подоходном налоге с физических лиц". Они касаются предоставления налоговой льготы на доходы, полученные от возмездного отчуждения объектов недвижимости, автомобилей и иного имущества, которые принадлежат гражданам на праве собственности. Согласно документу при однократном возмездном отчуждении объектов недвижимости в течение пяти лет полученные доходы не облагаются подоходным налогом. Однако это не касается доходов от возмездного отчуждения имущества при осуществлении физическим лицом предпринимательской деятельности. Предусмотрено также освобождение от налогообложения доходов от возмездного отчуждения объектов недвижимости, приобретенных в результате долевого строительства, приватизации, дарения, раздела имущества и так далее вне зависимости от периода их нахождения в собственности гражданина. Но при условии, что аналогичное имущество в течение пяти лет не отчуждалось.