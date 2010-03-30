Новые подробности заражения кишечной инфекцией детей в Пинске

Как сообщили в Минздраве, воспитанников детсада сальмонеллезом заразила повар, которая готовила им пищу.

У половины заболевших лабораторно подтвержден диагноз. Состояние пациентов сейчас оценивается как легкой и средней степени тяжести. Большинство выписаны из больницы.

Напомним, вспышка острой кишечной инфекции была зарегистрирована с 20 по 23 марта в детском саду №29 Пинска Брестской области. Большинство заболевших, а это 99 детей и четверо взрослых, были госпитализированы в тяжелом состоянии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.