Новые подходы в господдержке кинематографии будут внедрены в Беларуси

Соответствующий указ подписал Президент.

Так, фильмы по социально-творческому заказу теперь будут частично финансироваться из бюджета. Оставшуюся сумму вложит продюсер за счет собственных средств. Деньги из бюджета будут выделяться только на конкурсной основе.

Документ разработан с учетом зарубежного опыта для стимулирования притока иностранных инвестиций. В указе предусмотрены и дополнительные экономические стимулы для частных вложений в кинематографию.

Так, производителям крупно-бюджетных фильмов, которые посмотрело более 80 тысяч кинозрителей страны, возместят половину их продюсерских рисков.

Указ вступает в силу с 1 января 2012 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Шитикова, начальник управления киновидеоискусства Департамента по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь:

Принятие указа позволит повысить художественный уровень белорусского кино за счет творческой и экономической конкуренции, позволит привлечь частные инвестиции в кинобизнес, стимулировать совместное производство и, конечно, развивать киностудию «Беларусьфильм», как универсальную фильмопроизводящую организацию, которая, кроме того, что будет производить собственные фильмы, еще будет выполнять функции кинофабрики.