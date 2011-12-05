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Новые подходы в господдержке кинематографии будут внедрены в Беларуси

05 декабря 2011 17:56
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Соответствующий указ подписал Президент.

Так, фильмы по социально-творческому заказу теперь будут частично финансироваться из бюджета. Оставшуюся сумму вложит продюсер за счет собственных средств. Деньги из бюджета будут выделяться только на конкурсной основе.

Документ разработан с учетом зарубежного опыта для стимулирования притока иностранных инвестиций. В указе предусмотрены и дополнительные экономические стимулы для частных вложений в кинематографию.

Так, производителям крупно-бюджетных фильмов, которые посмотрело более 80 тысяч кинозрителей страны, возместят половину их продюсерских рисков.

Указ вступает в силу с 1 января 2012 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Шитикова, начальник управления киновидеоискусства Департамента по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь:
Принятие указа позволит повысить художественный уровень белорусского кино за счет творческой и экономической конкуренции, позволит привлечь частные инвестиции в кинобизнес, стимулировать совместное производство и, конечно, развивать киностудию «Беларусьфильм», как универсальную фильмопроизводящую организацию, которая, кроме того, что будет производить собственные фильмы, еще будет выполнять функции кинофабрики.

# общество # Белоруссия

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