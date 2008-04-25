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Новые очаги лесных пожаров могут возникнуть в нескольких регионах России

25 апреля 2008 08:02
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Особенно опасная обстановка сейчас на юге Поволжья, в Забайкальском крае и Амурской области. Сухая и теплая погода способствует быстрому распространению огня. В то же время, прошедшие накануне дожди помогли улучшить обстановку на юге Урала. Ранее из-за многочисленных возгораний здесь был введен режим чрезвычайной ситуации. По данным Минприроды России, количество лесных пожаров, по сравнению с прошлым годом, увеличилось в 7,5 раз. Почти во всех случаях причиной является человеческий фактор.
# общество

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