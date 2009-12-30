Новые нормативы для пищевой продукции вводятся в Беларуси с сегодняшнего дня

Это санитарные нормы и правила к продуктам и сырью, из которого они производятся.В настоящее время в сфере обеспечения безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов в республике действует 26 санитарных правил и норм. Организован многоуровневый контроль качества. Ответственность за безопасность несет, в первую очередь, изготовитель. Все продукты, подлежащие государственной гигиенической регистрации, прежде чем попасть на рынок, проходят лабораторные исследования. В этом году документы не получили 198 наименований продукции, в основном зарубежного производства.