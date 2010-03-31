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Новые гостиницы построят в Минске 2014 году

31 марта 2010 11:11
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Как сообщили в Мингорисполкоме, современных зданий будет около 15.

Уже определены площадки и реальные инвесторы. Общая сумма инвестиций доходит до 100 миллионов.

Возведение отелей связано не  только  с проведением Чемпионата мира по хоккею  в 2014 году. 28 гостиниц для столичного мегаполиса недостаточно и сейчас. Это чуть более 5,5 тысяч мест для  размещения  туристов. Через четыре года цифра будет 20 тысяч.

Уже идет строительство трех отелей,  остальные — в  стадии разработки. 

Основную ставку сделают на 3-звездочные отели. Их заполняемость, как правило, 90%, а 4-звездочных — 70%. Причем белорусские отели постепенно переходят к более гибкой ценовой политике, приспосабливаясь к ситуации на рынке и возможностям туристов.

Олег Табанюхов, заместитель председателя Мингорисполкома:
В настоящее время гостиничный бизнес развивается очень стремительно. Все 28 гостиниц, которые у нас действуют, работают очень эффективно. В прошлом году наш отель «Виктория» получил прибыль около 5 млрд белорусских рублей, а отель «Минск» — около 7 млрд белорусских рублей.

# общество # Гостиницы Минска

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