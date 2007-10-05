Новые факты в тысячелетней истории столицы

Древнеславянские находки обнаружены в Верхнем городе.

Работы в этой части Верхнего города продолжаются почти полгода. За это время удалось раскопать несколько вот таких квадратов 10 на 10. Находки исчисляются уже не десятками, а сотнями. Фибулы - металлические пряжки, поясные украшения, подвески. Свинцовые пломбы - свидетельство бойкой торговли в этой местности. Неспроста соседняя улица по сей день зовется Торговой.

Археологам помогают студенты исторического факультета БГУ и просто добровольцы. Правда, с работниками не расплатились еще за летние месяцы. Поэтому молодежи на раскопках с каждым днем все меньше. И всё же привлекает уже не столько возможность подзаработать, а интерес.

Белорусы были далеко не бедные люди, они курили турецкие трубки и пили заморские вина. Эти и другие новые исторические факты будут изложены в книге, над которой археологи начнут работать зимой. Погода портится. А значит, раскопки будут отложены до весны.

