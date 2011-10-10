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Новые электропоезда начинают курсировать в тестовом режиме из Минска в Руденск и Колядичи

10 октября 2011 07:05
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Пока они будут ездить по будням дважды в день.

Пассажиры первой городской электрички, которая ходит по маршруту «Минск-Пассажирский — станция Беларусь» и обратно, уже оценили преимущества этого вида транспорта. В салонах установлены кондиционеры, система видео-наблюдения и информационные табло, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Городские линии со временем свяжут Минск с ближайшей пригородной зоной и городами-спутниками. Кроме того, наземное метро позволит снизить транспортные потоки на столичных улицах и улучшить экологическую обстановку.

# общество

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