Новые детали в деле о геноциде белорусского народа – судьбу Хатыни разделили 288 деревень

Обжигающая правда о войне. В годы Великой Отечественной войны нацисты полностью или частично уничтожили не менее 12 348 населенных пунктов. Судьбу печально известной Хатыни разделили 288 деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это цифры, которые на данный момент называет Генеральная прокуратура. Но, вероятно, не окончательные.

С особым зверством хозяйничали в Беларуси оккупанты. 187 карательных операций было проведено на нашей территории. До расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа историки заявляли о 140 операциях. Но последние полученные сведения и документы говорят, что нацисты и их пособники не только вешали, сжигали и расстреливали мирных людей. С воздуха сбрасывали отравляющие вещества – это особая форма уничтожения.

Благодаря работе правоохранителей и в наше время правосудие настигает тех, кто долгие годы скрывался от него. У всех на слуху дело Катрюка. Уроженец Украины (умер в Канаде в 2015-м) во время войны был в составе 118-го карательного батальона и участвовал в расстрелах мирного населения, сжигал деревни. Теперь он признанный судом палач Хатыни.