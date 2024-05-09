Прямой эфир

Новые детали в деле о геноциде белорусского народа – судьбу Хатыни разделили 288 деревень

09 мая 2024 06:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обжигающая правда о войне. В годы Великой Отечественной войны нацисты полностью или частично уничтожили не менее 12 348 населенных пунктов. Судьбу печально известной Хатыни разделили 288 деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это цифры, которые на данный момент называет Генеральная прокуратура. Но, вероятно, не окончательные.

Новые детали в деле о геноциде белорусского народа – судьбу Хатыни разделили 288 деревень-1

С особым зверством хозяйничали в Беларуси оккупанты. 187 карательных операций было проведено на нашей территории. До расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа историки заявляли о 140 операциях. Но последние полученные сведения и документы говорят, что нацисты и их пособники не только вешали, сжигали и расстреливали мирных людей. С воздуха сбрасывали отравляющие вещества – это особая форма уничтожения.

Благодаря работе правоохранителей и в наше время правосудие настигает тех, кто долгие годы скрывался от него. У всех на слуху дело Катрюка. Уроженец Украины (умер в Канаде в 2015-м) во время войны был в составе 118-го карательного батальона и участвовал в расстрелах мирного населения, сжигал деревни. Теперь он признанный судом палач Хатыни.

Новые детали в деле о геноциде белорусского народа – судьбу Хатыни разделили 288 деревень-4

Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа продолжается. В результате этой работы мы узнаем новые шокирующие факты уничтожения мирного населения. Преступления захватчиков были ужасающими по масштабам и жестокости.

# Великая Отечественная война # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Снабжали армию продовольствием – ветеран Антонина Кудинова о тяжелейших испытаниях во время ВОВ
09 мая 2024 05:52

Снабжали армию продовольствием – ветеран Антонина Кудинова о тяжелейших испытаниях во время ВОВ

Небо осветили сигнальные ракеты, загремели зенитные орудия – как белорусы встретили Победу?
09 мая 2024 05:43

Небо осветили сигнальные ракеты, загремели зенитные орудия – как белорусы встретили Победу?

Лукашенко примет участие в возложении венков к монументу Победы в Минске
09 мая 2024 05:37

Лукашенко примет участие в возложении венков к монументу Победы в Минске

Первый в истории Беларуси Вечный огонь – где и когда он был зажжён?
09 мая 2024 05:35

Первый в истории Беларуси Вечный огонь – где и когда он был зажжён?

09 мая 2024 05:31

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём Победы

«Почувствовать историю своей страны». Какие праздничные локации можно посетить 9 Мая?
09 мая 2024 05:13

«Почувствовать историю своей страны». Какие праздничные локации можно посетить 9 Мая?

Историко-культурный квиз. Молодёжный парламент представил проект викторины на тему ВОВ
09 мая 2024 05:06

Историко-культурный квиз. Молодёжный парламент представил проект викторины на тему ВОВ

Описаны подвиги победителей. «СБ» и Национальный архив Беларуси проводят оцифровку документов времён ВОВ
09 мая 2024 05:05

Описаны подвиги победителей. «СБ» и Национальный архив Беларуси проводят оцифровку документов времён ВОВ

Победителей конкурса за лучшее освещение в СМИ деятельности МВД наградили в Минске
08 мая 2024 21:30

Победителей конкурса за лучшее освещение в СМИ деятельности МВД наградили в Минске

Накануне Дня Победы в Минске наградили лучших спасателей
08 мая 2024 21:28

Накануне Дня Победы в Минске наградили лучших спасателей

В Советском районе Минска поздравили ветеранов с Днём Победы с оркестром, цветами и подарками
08 мая 2024 21:24

В Советском районе Минска поздравили ветеранов с Днём Победы с оркестром, цветами и подарками

Председатель ФПБ: наша задача – через новое поколение сохранить память о той страшной войне
08 мая 2024 21:22

Председатель ФПБ: наша задача – через новое поколение сохранить память о той страшной войне