Новые цифры от Минздрава. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 5 июня

Новости Беларуси. На 5 июня в Беларуси вылечились и выписаны из медучреждений 22 066 пациентов, у которых ранее был выявлен COVID-19.

Согласно информации Минздрава, всего в республике зарегистрированы 46 868 человек с положительным тестом коронавирус. За время распространения инфекции на территории Беларуси скончались 259 пациентов с хроническими заболеваниями, отягощёнными COVID-19.

Уточняется, что в стране проведено 597 013 тестов на коронавирус.