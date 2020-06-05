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Новые цифры от Минздрава. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 5 июня

05 июня 2020 10:04
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Новости Беларуси. На 5 июня в Беларуси вылечились и выписаны из медучреждений 22 066 пациентов, у которых ранее был выявлен COVID-19. 

Согласно информации Минздрава, всего в республике зарегистрированы 46 868 человек с положительным тестом коронавирус. За время распространения инфекции на территории Беларуси скончались 259 пациентов с хроническими заболеваниями, отягощёнными COVID-19. 

Уточняется, что в стране проведено 597 013 тестов на коронавирус. 

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# Коронавирус # общество

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