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Новые цифры от Минздрава. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 1 июня

01 июня 2020 11:21
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Новости Беларуси. По состоянию на 1 июня в Беларуси сделано 553 377 тестов на коронавирус.

По данным Минздрава, зарегистрированы 43 403 человека с положительным тестом на COVID-19. За время распространения инфекции на территории республики скончались 240 пациентов с рядом хронических заболеваний, отягощённых коронавирусом.

К настоящему моменту вылечились и выписаны из медучреждений 18 776 человек, у которых был подтверждён COVID-19.

Напомним, из-за коронавируса в Беларуси находятся туристы, которые не могут вернуться домой.

Однако граждане других стран стараются не падать духом – здесь подробнее.

# Коронавирус # общество

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