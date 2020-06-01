Новые цифры от Минздрава. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 1 июня

Новости Беларуси. По состоянию на 1 июня в Беларуси сделано 553 377 тестов на коронавирус.

По данным Минздрава, зарегистрированы 43 403 человека с положительным тестом на COVID-19. За время распространения инфекции на территории республики скончались 240 пациентов с рядом хронических заболеваний, отягощённых коронавирусом.

К настоящему моменту вылечились и выписаны из медучреждений 18 776 человек, у которых был подтверждён COVID-19.

Напомним, из-за коронавируса в Беларуси находятся туристы, которые не могут вернуться домой.