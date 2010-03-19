Новую войсковую часть, предназначенную для охраны будущей АЭС, планируется сформировать в 2013 году

Внутренние войска Беларуси отмечают профессиональный праздник. Первое подразделение было сформировано в далеком 1918 году в Витебске. И состояло из добровольцев, служащих конвойной стражи.

За это время неоднократно менялась и структура войск и их дислокация. Неизменной оставалась только задача – поддержание законности и правопорядка.

Здесь все как-то не так. Не так, как в популярном сериале «Солдаты». Нет ни портянок – их заменили обычные носки, ни тяжелых кирзовых сапог – вместо них легкие берцы.

Однако главное различие между войсками Минобороны и внутренними лежит у самых основ – оно в самих задачах. Если первые готовятся к возможным боевым действиям, то вторые каждый день выполняют реальные боевые задачи.

Юрий Голубев, командир 3-й патрульной роты в/ч 5448:

– Задачи важные, повседневные, по охране общественного порядка, по охране исправительных учреждений. Наши солдаты и офицеры практически каждый день находятся на боевой службе.

Сотрудник внутренних войск МВД Республики Беларусь:

– Группа оперативного реагирования находится в постоянной готовности. С момента подачи сигнала до момента прибытия на место происшествия должно пройти не более 7 минут.

Помимо конвоиров, патрульных и спецназовцев во внутренних войсках служат еще и саперы из взрывотехнического центра, а также кинологи. Учат в Беларуси и специалистов из иностранных государств. Уже есть опыт подготовки спецподразделений из Катара, ОАЭ, Судана и Вьетнама.

Сегодня на вооружении бойцов состоит внушительный арсенал спецсредств. Например, электрошокер, он способен вывести из строя любого, даже самого здорового правонарушителя на 10-15 секунд.

А вот костюм Грот легко выдерживает взрыв 100 граммов тротила с расстояния в 1 метр и выстрелы из любого пистолета. Но все же главная сила войск МВД не в технике, а в людях.

Ежедневно службу несут более тысячи бойцов внутренних войск. Только за прошлый год с помощью служебных собак они изъяли около 17 килограммов наркотиков. Один СОБР за 10 лет своего существования помог задержать более двух тысяч правонарушителей.

А уже в ближайшее время планируется сформировать новую войсковую часть, специально предназначенную для охраны будущей АЭС.

Валерий Гайдукевич, командующий внутренними войсками МВД Республики Беларусь:

– Формирование части будет осуществляться в 2013 году. Сейчас идет наработка законодательной базы. Затем, в этом году мы будем набирать офицеров, которые будут учиться по этой специальности.

Егор Куница, Игорь Пучков, Андрей Дук, телекомпания СТВ.