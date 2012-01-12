Новую систему зачисления в высшие учебные заведения обсудили представители всех вузов Беларуси

Собрание прошло в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.



Как было отмечено, новая электронная система позволит абитуриентам максимально использовать все шансы для поступления в университет. Ее суть в том, что записаться на централизованное тестирование можно сразу на нескольких профильных специальностей в разных высших учебных заведениях страны. После специальная компьютерная программа определит, в какое из них абитуриент проходит по конкурсу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Юрий Миксюк, начальник Управления высшего и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Полноценное внедрение будет в ближайшие 2-3 года. Сегодня идет обкатка этой системы, чтобы выявить все слабые стороны, чтобы откорректировать правила приема.



Михаил Батура, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Мы увидели, что эта система очень эффективна, привлекательна для абитуриента. Абитуриент подает заявление, указывая свои пожелания на 3 специальности, расставив их по приоритету.