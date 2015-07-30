Новую автоматическую систему пограничного контроля испытывают в национальном аэропорту «Минск»

Новости Беларуси. Пограничный контроль в Беларуси ставят на современные рельсы. В национальном аэропорту «Минск» испытывают новую автоматическую систему.

Она способна распознать личность человека, сравнив фотографию из паспорта и снимок, полученный с помощью фотокамеры. Так называемые «электронные ворота» при этом автоматически проверяют на подлинность и предъявленные документы.

Пока система установлена только в зоне отлета. После завершения эксперимента диапазон применения новой системы планируется расширить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Таранко, заместитель начальника управления информационных технологий Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Пассажиропоток в нашем аэропорту прирастает приблизительно размером 20% в год. Поэтому мы вынуждены рассматривать различные варианты применения современного оборудования пограничного контроля. Пока мы рассматриваем только в Национальном аэропорту. Это пункты пропуска, в которых мы имеем интенсивный трафик. В последующем возможны и другие варианты размещения такого оборудования, в том числе и в автодорожных пунктах пропуска.