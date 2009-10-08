Новозеландский спортсмен открыл публичный дом, чтобы собрать деньги на поездку на Олимпиаду

Национальный олимпийский комитет (НОК) Новой Зеландии угрожает подать в суд на 23-летнего Логана Кэмпбелла.

С помощью «клуба класса люкс для джентльменов» Кэмпбелл надеется заработать около 200 тысяч долларов, что, по его мнению, позволит ему полностью сосредоточиться на тренировках и не быть обузой для родителей, пишет newsru.com.

Однако, по словам генерального секретаря НОК Барри Майстера, национальное олимпийское движение и «подработка» Кэмпбелла ни в коем случае не должны ассоциироваться между собой.

«Исходя из того, что Олимпийские ценности базируются на дружбе и взаимном уважении, мы должны признать, что Ваши действия с ними совершенно несовместимы, - говорится в письме Майстера Кэмпбеллу. - Ваш «бизнес» с использованием олимпийских ассоциаций должен прекратиться немедленно, в противном случае НОК будет вынужден начать против Вас судебное дело».

В свою очередь, Кэмпбелл, уже участвовавший в Олимпийских играх в Пекине, заявил по местному телевидению, что не видит в своем занятии ничего предосудительного, и сам пригрозил НОК судебным процессом. Ведь проституция и содержание публичных домов считаются в Новой Зеландии законным видом деятельности.