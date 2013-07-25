Новостройку в Лебяжем сдали в срок, но без канализации, водо- и электроснабжения. Зато коммунальные услуги приходится оплачивать

СТВ сняло сюжет после сообщения на форуме "Жалоба по строительству. Дом в Лебяжем напротив Минск-Арены сдан без воды, света и канализации"

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Новости Беларуси. Без света и воды. Жильцы одной из минских новостроек до сих пор не могут вселиться в собственные квартиры. Дом был введён в эксплуатацию и прошёл процедуру государственной регистрации, но проблемы остались. Объект сдали без действующей канализации, водо- и электроснабжения. При этом невооружённым глазом видно и низкое качество строительных работ. Устранять брак застройщик не спешит.

В список антирекордсменов этот дом по улице Мястровской попал не случайно. «Сюрпризы» поджидали будущих соседей сразу после сдачи объекта. Настоящей «роскошью» для жителей, казалось бы, престижной новостройки стали водо-, электроснабжение и даже канализация. Их здесь нет до сих пор.

Анатолий Нагорный:

Квартира сдана, но со множественными недочётами. Как видим, выход арматуры.

Кривой потолок, некачественные стеклопакеты, трещины и выступающие со стен ржавые гвозди... Анатолий Нагорный даже подумать не мог, что во время экскурсий по его новой квартире показывать придётся далеко не преимущества.

По договору получить готовое жильё новосёлы должны были в марте. Впрочем, заветное письмо от застройщика пришло в срок. Здесь-то и появилось своё «но».

Андрей Понтус:

Мы указали все недостатки и недочеты по квартире, которых очень много. Уже прошло два месяца, но никто это не устраняет.

Стать жертвами по-настоящему красноречивого примера недобросовестного строительства не планировали и остальные соседи по несчастью. Брали кредиты, влезали в долги, выплатили полную стоимость квартир, получили заветные ключи, и снова... не досчитались. На этот раз света и воды.

Андрей Понтус:

Застройщик каждую неделю нам обещает, что будут вода и свет. Но они говорят, что город виноват, а они свой долг выполнили перед нами, что все проведено. А подключить они не имеют возможности.

Многие и сейчас живут на чемоданах. Кто-то на съёмных квартирах, кто-то у родных и близких. Ольга Павлович «работу приняла» раньше всех. Одной из первых получила и счёт. За коммунальные услуги. Правда, на практике несуществующие.

Ольга Павлович:

Нам уже выставляют квартплату, куда входит техобслуживание и отчисления на капитальный ремонт. Это порядка 240 тысяч.

В итоге вместо заветных квадратных метров скорее проблемы« в квадрате». Правда, застройщики в престижности дома не сомневаются и сейчас. Мол, всё полностью готово. Дом регистрацию прошёл, продажи идут полным ходом. Вот только ответа на вопрос «почему» наша съёмочная группа так и не получила. Застройщики не пустили даже на порог.

Знаковый микрорайон Минска, визитная карточка столицы… Будем надеяться, Лебяжий, а точнее дом по улице Мястровской, в ближайшем будущем оправдает свой неофициальный статус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.