Новости о взрывах в московском метро «положили» российские новостные порталы

Российские новостные порталы, в том числе ресурсы информационных агентств «РИА-Новости» и «ИТАР-ТАСС», «легли» после появления сообщений о двух взрывах в московском метро. Число пользователей в несколько раз превысило обычную посещаемость, и ресурсы оказались к этому не готовы.

Как объяснили специалисты, большинство порталов информагентств и сетевых СМИ не рассчитаны на столь высокие пики. Если число посетителей распределяется в течение дня равномерно, то портал работает без сбоев, если же происходит резкий наплыв пользователей – возникают проблемы.

Причем это уже не первый случай, когда порталы информагентств оказываются недоступны для посетителей. Чтобы улучшить ситуацию, владельцам новостных ресурсов необходимо переходить на другие системы и, в частности, хранить разделы портала на разных серверах. Однако пока этого не происходит, отмечают эксперты, сообщает БЕЛТА.