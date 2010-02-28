Новосибирский крематорий купил верблюда для успокоения посетителей

Двугорбового верблюда монгольской породы приобрели сотрудники новосибирского крематория, чтобы оказывать умиротворяющее воздействие на посетителей парка Памяти, где хранятся урны с прахом умерших.

Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-центре музея мировых культур погребения. Экзотическое животное поселили в специальном вольере на территории колумбарного парка.

– Когда я увидел это спокойствие, усыпляющий взгляд и размеренность движения по снежной пустыне – убедился, что это животное просто необходимо в колумбарном парке. Такое редкое животное как верблюд на удивление гармонично сочетается с такими местами для созерцания, для благодарных воспоминаний, – процитировали в пресс-центре директора крематория Сергея Якушина.

Как отметил собеседник агентства, верблюд весом около тонны не боится 30-градусных сибирских морозов и неприхотлив в еде.

– В корм ему необходимо только сено, которое так же является и подстилкой, а вместо воды он может, есть снег, – сказал он.

Кроме того, как уточнили в пресс-центре музея мировых культур погребения, в ближайшее время на территории парка Памяти появится вольер с белками, которые, по словам сотрудников крематория, также «будут радовать глаза и душу скорбящих».