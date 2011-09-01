Новоселье отметили в 29-й начальной школе Минска

Изменилось и содержание. Теперь здесь есть компьютерный класс, два лингафонных кабинета и новый стадион с современным резиновым покрытием, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:
У нас в стране сложилась хорошая добрая традиция — к началу нового учебного года вводить какие-то новые социально значимые объекты. Такие, как это учреждение образования. Эта школа находилась на капитальном ремонте, сегодня она приобрела новый современный вид.