Новорожденную девочку, выброшенную матерью в мусоропровод в Мачулищах, готовят к переезду к родственникам

Новости Беларуси. Громкая история с благополучным финалом. Новорожденную девочку, которую собственная мать выбросила в мусопропровод (об этой истории мы рассказывали), готовят к выписке из больницы и переезду в новый дом к родственникам.

Шокирующий случай произошёл в сентябре в Мачулищах. Женщина родила ребенка дома и спустила девочку с 7 этажа. Малышка выжила чудом. Но все это время находилась в больнице из-за тяжелых травм.

Рожденную в рубашке назвали Владиславой. Сегодня ее здоровью ничего не угрожает. Ничто в поведении ребенка не выдает трагедию, которую ей пришлось пережить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Зародова, заместитель главного врача Минской центральной районной больницы:

На руках успокаивается, когда голодная – плачет, когда поест – успокаивается. Ребенок сейчас у нас немножко приболел, он будет вылечиваться. Как только она поправится, отдадим тете согласно решению нашего райисполкома.