«Новоиспеченный» Стив Джобс

Президент американской корпорации Apple 54-летний Стив Джобс перенес операцию по трансплантации печени.

Операция состоялась несколько месяцев в штате Теннеси, а сейчас бизнесмен идет на поправку. В январе Джобс сообщил, что ложится в больницу на полгода. Компания уверяет, что он вернутся на работу до конца июня.

Впервые информация о заболевании Джобса появилась в 2003 году. Eход Джобса с поста главы компании или признание действительно серьезных проблем со здоровьем мог стать настоящей катастрофой для Apple, так что итнформация о состоянии его здоровья тщательно скрывалась.

Аналитики рынка утверждают, что отстранение Джобса от активного руководства компанией обвалит акции Apple на 25 процентов, а капитализация компании потеряет не менее 36 миллиардов долларов.