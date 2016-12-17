Новогодняя сказка в безвизовой зоне Беларуси: на Августовском канале открылась резиденция Деда Мороза

Новости Беларуси. К Деду Морозу без визы. На Августовском канале открылась резиденция зимнего волшебника.

Вместе со своей внучкой Дед Мороз поселился в доме смотрителя шлюза, где расположен музей истории канала.

Теперь безвизовая зона Беларуси предложит иностранным туристам ещё одно развлечение – новогоднее. Такой парад сказочных героев здесь ещё не видели.

Впервые почти за 200 лет истории Августовского канала ожила настоящая зимняя сказка.

Дед Мороз и Снегурочка:

Августовский канал – это самое загадочное и таинственное место в нашем любимом Гродненском районе. Поэтому мы решили поселиться именно здесь. И будем жить здесь до 15 января. Каждый день приветствовать детишек, дарить подарки, водить хороводы.

Снеговики, зайцы и колоритный огненный петух – главные помощники Деда Мороза и Снегурочки. А в сердце резиденции у волшебного леса выросла новогодняя ель.

Хороводами здесь заправляет ди-джей Мороз.



Даниил Паталета и Андрей Кулик, туристы:

Тут весело и мы тут водим хороводы

С конца октября безвизовую зону Августовского канала посетили более тысячи иностранных туристов.

Теперь у них появилась возможность отправить новогодний привет своим близким из заснеженной Беларуси. В усадьбе заработала канцелярия и почта Деда Мороза.

Яна Гаель, работница канцелярии Деда Мороза:

У нас здесь логотип «Зімовыя забавы на Аўгустоўскім канале». То есть здесь поздравление идет от резиденции Деда Мороза, от Августовского канала.

Галина Буро, СТВ:

Для туристов и всех посетителей Августовского канала организуют множество зимних забав в резиденции Деда Мороза. Ну и, конечно, никто не уйдёт без главного – катания на лошадях! Трогай!

Но пешком хрустеть по снегу намного приятнее. Тем более, что здесь много волшебных мест. Например, на мостике через реку Чёрная Ганьча можно загадать новогоднее желание.

А на сказочной тропе повстречать героев известных мультфильмов.

Все площадки интерактивные и полны сюрпризов, которые удивят, как детей, так и взрослых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

