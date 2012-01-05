Новогодняя сказка для детей с ограниченными возможностями

В этом зале нет случайных лиц. И через каждое душевное рукопожатие маленькие зрители будто заново знакомятся с мечтой. Ведь уже который год предновогодняя сказка громким аккордом врывается в жизнь детей с ограниченными возможностями. Жизнь, в которой каждая улыбка — подарок от тех, кто умеет любить и заботиться.

Сюрпризы с чувством юмора для самой благодарной публики актёры экспериментального театра готовили в стенах столичного центра внешкольной работы. Чтобы достучаться до каждого сердца, творческий дуэт воспользовался не только эффектом перевоплощения, но и возможностью перенести импровизированные диалоги со сцены в зрительный зал. Часовое путешествие в Новый год подарило маленьким воспитанникам центра «Светоч» долгожданные приключения и долгожданный снег.

Анна Досько, директор центра внешкольной работы «Светоч»:

Акция «Рождественский подарок» предполагает то, что наши детки сами готовят подарки детям. Совсем не обязательно для тех детей, которые находятся в нашем центре, но и для детей, которые проживают в нашем микрорайоне. У каждого ребёнка есть заветная мечта, и письма теперь они будут писать нашему Деду Морозу, который потом им будет вручать подарки.

«Столичное телевидение» воспользовались уникальной возможностью понаблюдать за тем, как рождаются рождественские мелодии. Ещё несколько часов – и эта нежная музыка ляжет на слух столичных меломанов. Да и что говорить? Такой гармоничный праздничный микс стены концертного зала «Верхний город» будут помнить как минимум до следующего Рождества.

То форте, то пиано... Один взмах руки педагога международного уровня Владимира Глушакова — и по концертному залу разливаются звонкие голоса самых одарённых учеников десятой музыкальной школы. Только-только они вернулись из Германии, чтобы уже здесь, на столичной сцене, покорить сердца самых искушённых зрителей – своих мам и пап.

Своих двоих сыновей с идеальным музыкальным слухом Ирина Доманова всякий раз слушает сердцем. И сегодня, на отчётном рождественском концерте, каждый новый шедевр в их исполнении она оценивает не только громкими аплодисментами, но и громким «браво», которое не устаёт выкрикивать глазами.

Тамара Куницкая, директор музыкальной школы № 10 имени Е.А. Глебова:

Достигли они, прежде всего, умения петь в ансамбле, умения петь в хоре. Вот это многоголосье детское и чистота отличает работу педагога Глушакова – добиваться единой чистоты звука. Репертуар роскошный, и дети в хорошем настроении, хочется пожелать счастья, достатка и любви в домах.

Здесь каждый трюк — на «Алле гоп!». Но прежде чем выйти на манеж, четвероногие артисты Белгосцирка заряжаются энергией закулисья. Трудно представить, но чтобы удивить зрителя даже самым лёгким трюком, этим красавцам нужно больше полугода бесконечных тренировок. К слову, своим мастерством ловкая команда покоряет уже 3-й сезон.

Александр Крот, дрессировщик:

Радуются и иногда даже подают сигналы : «Давайте побыстрее, давайте, мы хотим работать», – гавкают, виляют хвостами.

Прячась за килограммами толстого грима, клоун с исключительным призванием Сергей Шмаков всегда выходит на манеж, чтобы снять маску молчания с маленьких зрителей. Обманывая детский взгляд эффектом иллюзии, он будто говорит с ними на одном языке — юмора и смеха. На языке, которым может похвастаться только искусство пантомимы.

Сергей Шмаков, клоун:

В запасе много трюков. Допустим, та же иллюзия, та же дрессура. Допустим, собачка или гуси. Многие думают, что с гусями идут очень усиленные репетиции, тренировки, но на самом деле – это просто инстинкт. Остаётся совсем немного — зацепить где-то людей и струнки души.

Каждый день как премьера! Но как этим грациозным артисткам цирка удаётся с достоинством нести и костюм в десятки килограмм, и улыбку — остаётся загадкой. Ещё несколько секунд — и с гордо поднятой головой они выйдут на манеж, чтобы покорить зрителя с первого взгляда.

Яркие спецэффекты, чудеса дрессуры и акробатики, дуэты гимнастов и трюки жонглёров. Новогодние представления Белгосцирка не устают удивлять зрителя результатами новых и неожиданных экспериментов. И пусть для звёзд арены это эксперимент длиной в жизнь, для каждого из нас он так и останется одним мгновением, безумно похожим на новогоднее чудо.