Новогодняя площадка «Зімовы фэст» в Гродно откроется 8 декабря – что там будет?

Самый волшебный зимний праздник уже скоро. По всей стране уже начинается подготовка к Новому году. На центральной площади Гродно на следующей неделе откроется крупнейшая в регионе торгово-развлекательная площадка «Зімовы фэст», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он наполнен традициями рождественских ярмарок, уличной торговли и активностей на свежем воздухе. Будут работать выставки и базары, где жители и гости города смогут окунуться в радостную атмосферу и приобрести товары к празднику, в том числе живые ели в кадках. Центральное место займет зона фуд-кортов. Организаторы обещают новогодние песни, аттракционы, сказочные декорации и сюрпризы.

Леонид Жук, начальник управления торговли и услуг Гродненского горисполкома:

В период с 8 декабря по 7 января 2024 года на площади Советской будет организовано проведение ярмарки «Зімовы фэст». В торговом обслуживании примут участие более 30 субъектов хозяйствования и ремесленников. Будет организована торговля широким ассортиментом продукции общественного питания, в том числе, изготовленная на открытом огне, горячие напитки, сувенирная продукция. С 20 по 24 и с 26 по 30 декабря на территории города Гродно будет организовано 18 площадок для реализации живых елей.